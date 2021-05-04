سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-5-2021 في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي مقابل نظيره الجنيه المصري، بمستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء، 4-5-2021، داخل عدد من البنوك وشركات الصرافة المحلية، 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب متوسط أسعار السوق المعلنة من البنك المركزي المصري.

وتستعرض منصة «المال» الإلكترونية سعر الريال السعودي، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية بمستهل تعاملات اليوم، والتي جاءت على النحو التالي؛

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

يتداول سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بمستهل التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كذلك، تعرض شاشات التداول الصباحية بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، تسجيل سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التجاري الدولي

وفيما يخص سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، أظهرت شاشات التداول الصباحية داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول، مستوى سعري 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

ووفقاً لأحدث تقارير المال، عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، أظهرت تداول بنك الإسكندرية لعملة المملكة السعودية داخل فروعه، عند 4.10 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي. ريال سعودي-عملات ورقية ومعدنية

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

استهل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تداولاته بفروع بنك الكويت الوطني، عند 4.06 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري في بنك التنمية الصناعية، عند 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بالتداولات الصباحية.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

فيما يتداول سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع بنك البركة، عند مستوى سعري 4.07 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، أعلى سعر للريال على مستوى البيع، بالسوق المحلية.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

شهد سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي، داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، مستوى سعرى 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بمستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء.

أعلى سعر للريال السعودي

تميزت 7 بنوك محلية بأعلى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه، على مستوى الشراء، داخل السوق المصرية، بمستهل تداولات اليوم؛ ليسجل في فروع بنوك بلوم وعوده والمشرق والأهلي المتحد والمصرف العربي الدولي وQNB وHSBC، ليصل عند 4.17 جنيه للشراء.

أدنى سعر للريال السعودي

استحوذ المصرف المتحد على أعلى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه، على مستوى الشراء، داخل السوق المحلية، عند 4.03 جنيه، بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بسوق الصرافة المحلية، عند 4.15 و4.18 للشراء والبيع، على التوالي، وفقاً للأسعار المعلنة من الشركة المصرية للصرافة.