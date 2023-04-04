سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

سعر
سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة
سجل سعر
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
وعرض بنك قناة السويس، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
طرح البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي
وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك البركة
وفي بنك البركة، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك المشرق
أما سعر الريال السعودي في بنك المشرق، حقق مستوى صرف عند: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر
حقق سعر
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، بلغ مستوى صرف عند: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك كريدي أجريكول مصر
وعرض بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك سايب
وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك سايب إلى 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.