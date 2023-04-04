سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

اليوم الثلاثاء 4-4-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر والتي تبدأ في الساعة التاسعة والنصف صباحًا وتستمر حتى الواحدة والنصف ظهرًا طوال شهر رمضان المبارك، حقق مستوى صرف عند: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، وفق متوسط السعر في البنك المركزي المصري، ويرصد موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية في البنوك.

سجل سعر

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

اليوم أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، 8.19 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

وعرض بنك قناة السويس، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

طرح البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك البركة

وفي بنك البركة، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

أما سعر الريال السعودي في بنك المشرق، حقق مستوى صرف عند: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

حقق سعر

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، بلغ مستوى صرف عند: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك كريدي أجريكول مصر

وعرض بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك سايب إلى 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.