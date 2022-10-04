سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-10-2022 مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات

شهد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-10-2022، استقرارًا ملحوظًا في نهاية التعاملات البنكية في مصر، محققًا 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط صرف أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية في البنوك التجارية والأجنبية والحكومية والخاصّة، العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع المنتشرة بالمحافظات.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، مستوى صرف عند: 5.18 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف العربي الدولي

وفي المصرف العربي الدولي، وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى مستوى صرف عند: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مستوى صرف عند: 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك التنمية الصناعية، مستوى صرف: 5.16 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي

أما سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي، فوصل إلى 5.09 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

وشهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في البنك المصري الخليجي، مستوى صرف عند: 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، إلى 5.07 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أما سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، فسجل مستوى صرف عند: 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وسجل سعر الريال السعودي مستوى صرف مقابل الجنيه في البنك الأهلي القطري، عند: 5.17 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وحقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، مستوى صرف عند: 5.22 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 5.22 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.