سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31-10-2023 مقابل الجنيه في مستهل تعاملات البنوك

شهد سعر اليوم الثلاثاء 31-10-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية استقرار الشراء والبيع، بالبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية المختلفة، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار عملة مملكة السعودية، من خلال التقرير اليومي التالي، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك

حقق سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك سايب

سجل سعر الريال السعودي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

طرح سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

عرض سعر الريال السعودي في بنك كردي أجريكول، أمام الجنيه المصري بـ 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

أما سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

شهد سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

قدر سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بـ 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

و سعر في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

حقق سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري سجل 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.