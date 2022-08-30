استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30-8-2022 في بداية التعاملات البنكية الصباحية داخل الجهاز المصرفي المصري، وكان قد ارتفع قرشًا واحدًا في سعر الشراء والبيع أمس الإثنين، وبحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد وصل متوسط سعره لـ 5.10 جنيه للشرا، و 5.12 جنيه للبيع، ويعرض موقع جريدة المال متوسط سعر العملة السعودية وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك بلوم مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري، 5.08 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في البنك العربي الإفريقي الدولي، إلى 4.97 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر صرف العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي مستوى: 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، إلى 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وجاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 5.11 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك الإسكندرية

واستقر سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند مستوى: 5.08 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية في البنك الأهلي الكويتي

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري، 5.11 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.