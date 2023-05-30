سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30-5-2023 مقابل الجنيه المصري

أظهرت المواقع الرسمية الإلكترونية وشاشات التداولات اللحظية للمصارف العاملة في السوق المحلية المصرية استقرار سعر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية

اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في بداية التعاملات الصباحية ليسجل متوسط سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية 8.22 جنيه للشراء، بينما تحرك البيع مرتفعاً قرشاً 8.25 جنيه وفقاً للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري لمتوسطات أسعار الصرف، مقابل العملة المحلية، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار الشراء والبيع للعملة السعودية كما عرضت بمواقع البنوك الألكترونية وماكينات الصراف الآلى.

استقر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات عند 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

عرض الموقع الإلكتروني للبنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عمد ، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة السعودية في بنك SAIB

ووصلت مستويات شراء وبيع سعر الريال السعودي في بنك SAIB إلى 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

عرض الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف أبو ظبي الإسلامي وصول سعر

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

إلى 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

جاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة السعودية في بنك الكويت الوطني

ووصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري إلى 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك البركة

ووصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بفروع بنك البركة قيمة: 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

وبلغت مستويات شراء وبيع سعر الريال السعودي أمام الجنيه ببنك التعمير والإسكان سعر الريال السعودي بقيمة: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وبلغت مستويات سعر

اليوم داخل فوروع بنك مصر مستوى8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، مقابل العملة المحلية.