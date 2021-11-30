سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30-11-2021 في البنوك وشركات الصرافة

سعر الريال 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في المصرف المتحد

ثبت سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، على مستويات البيع والشراء اليوم الثلاثاء 30-11-2021 على شاشات التداول اللحظي بالقطاع المصرفي، في البنوك المصرية وشركات الصرافة، خلال مستهل التعاملات بشركات الصرافة والبنوك المصرية بالسوق المحلية، ليسجل المتوسط 4.175 جنيه للشراء، و4.201 للبيع، طبقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وعلى صعيد سعر شراء الريال أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم وصل إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

يقدم بنك المصرف المتحد السعر الأقل للعملة السعودية أمام الجنيه عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

كما وصل سعر الريال السعودي إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، بأكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وفيما يخص سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بشبكة فروع مصر للصرافة جاء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 0.27 دولار.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وعلى الأسعار نفسها، جاء سعر شراء وبيع الريال السعودي داخل شبكة فروع بنك ”HSBC” أمام نظيره المحلي الجنيه، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

وقال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، إن الهدف العام للإستراتيجية الوطنية للاستثمار يتمثل في زيادة جودة وحجم الاستثمارات في المملكة العربية السعودية والذي يقع في صميم رؤية المملكة 2030 ويعكس إرادة وتصميم القيادة السياسية.

وأضاف أن زيادة الاستثمار المحلي الإجمالي أسهمت في تكوين رأس المال الثابت بأكثر من الضِّعفين ليصل إلى 1.65 تريليون ريال.

بالإضافة إلى ورفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويًّا بحلول عام 2030، بزيادة تقدر بنحو 20 ضِعفًا لتصل إلى 5.7% من الناتج المحلي. وفقًا لوكالة واس السعودية.