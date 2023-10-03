سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 3-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

احتفظت فروع البنوك بنفس سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 3-10-2023 المعلن على شاشات تداولاتها اللحظية أمس الإثنين، ليسجل متوسط عملة المملكة 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفقًا لآخر تعامل الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات القطاع المصرفي المصري، وخلال السطور التالية تعرض جريدة المال لقراءها خار تحديث على مستويات داخل البنوك رصدًا لمواقعها الإلكترونية وشاشات التداولات الموجودة داخل الفروع إضافة إلى التواصل مع خدمة عملاءها، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر

أبقى بنك مصر على سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري في بداية التعاملات عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

جاء سعر الريال السعودي داخل فروع بنك المصرف العربي الدولي عند مستويات8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر وحدة النقد السعودية في بنك أبوظبي التجاري

عرض بنك أبوظبي التجاري سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستويات 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري على موقع البنك التجاري الدولي الإلكتروني عند 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قناة السويس

تعرض فروع بنك قناة السويس سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية عند مستويات 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الاستثمار العربي

جاء سعر الريال السعودي بموقع بنك الاستثمار العربي الإلكتروني ببداية التعاملات عند 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجل سعر داخل فروع بنك QNB ببداية التعاملات المصرفية 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك SAIB

جاء سعر الريال السعودي اليوم بالشركة العربية المصرفية الدولية ببداية التعاملات عند 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.