سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 29-8-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 29-8-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل متوسط سعر صرف المملكة العربية السعودية في البنك المركزي المصري إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية وفقًا لشاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

حافظ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس على مستواه الأخير عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

ومازال سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي على مستوياته الأخيرة عند: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك البركة

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك البركة إلى 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك القاهرة

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وعرض البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وطرح بنك الكويت الوطني، سعر مقابل الجنيه المصري بـ 8.16 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي البنك الأهلي الكويتي – مصر

وقدّر البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وفي بنك قطر الوطني الأهلي، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

أما سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر، حقق مستوى صرف عند: 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.