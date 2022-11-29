استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 29-11-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى ، ووصل إلى 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع، وفقا لتقرير متوسط أسعار سعر الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار عملة دولة السعودية، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجارى الدولى

حقق سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى، 6.51 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصرى، 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الاستثمار العربى

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربى، مقابل الجنيه المصرى 6.53 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصرى الخليجى

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصرى الخليجي، أمام الجنيه المصرى إلى 6.51 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى

شهد سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلى القطرى، مقابل الجنيه المصرى 6.47 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك الإسكندرية

قدر سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصرى بــ 6.50 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول، أمام الجنيه المصرى، 6.48 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصرى 6.46 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامى، أمام الجنيه المصرى إلى 6.540 جنيه للشراء، و 6.545 للبيع.

سعر عملة الريال السعودية في بنك أبو ظبى التجارى

شهد سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصرى 6.37 جنيه للشراء، و6.54 للبيع.

سعر عملة السعودية في ميد بنك

قدر سعر الريال السعودي في ميد بنك، أمام الجنيه المصرى بــ 6.33 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى الكويتى

حقق سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصرى 6.53 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.