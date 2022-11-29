استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 29-11-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية في غالبية البنوك، فيما سجل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع، وظلت العملة السعودية مستقرة طوال الأيام الماضية، ولم تحقق سوى تحرك طفيف لم يزد عن قرش إلى قرشين بحد أقصى، وتستعرض جريدة المال في تقرير تفصيلي أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية العاملة في السوق المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.51 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.5407 جنيه للشراء، 6.5452 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 6.47 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 6.50 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 6.51 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: 6.35 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 6.31 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 6.47 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 6.51 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك كريدي أجريكول

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول: 6.48 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.