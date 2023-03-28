سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 28-3-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي
سعر الريال السعودي اليوم بنك الاستثمار العربي، سجل مستوى صرف عند: 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر
وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
وطرح بنك مصر، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي
وحقق سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر
وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري
وعرض البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.20 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري
وحقق سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي «EGBANK»
وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة
أما سعر الريال السعودي في بنك البركة، حقق مستوى صرف عند: 8.02 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع
سعر عملة السعودية في المصرف المتحد
وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد إلى 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك المشرق
وبلغ سعر