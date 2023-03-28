سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 28-3-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي

اليوم الثلاثاء 28-3-2023، ببداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة في مصر مستوى صرف عند: 8.20 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية وفقًا للمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم بنك الاستثمار العربي، سجل مستوى صرف عند: 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وطرح بنك مصر، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وحقق سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

وعرض البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.20 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

وحقق سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي «EGBANK»

وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

أما سعر الريال السعودي في بنك البركة، حقق مستوى صرف عند: 8.02 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع

سعر عملة السعودية في المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد إلى 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وبلغ سعر

اليوم أمام الجنيه المصري في بنك المشرق 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع