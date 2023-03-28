سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 28-3-2023 مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات البنكية

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم الثلاثاء 28-3-2023 مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات البنكية، ارتفاعا للبيع قرشا واحدا، والشراء قرشا أيضا ببعض البنوك العربية والمصري والإسلامية والأجنبية المختلفة، في سادس أيام شهر رمضان. ووفقا للتقرير الصادر عن «البنك المركزي المصري» الأخير، وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» بالتقرير اليومي التالي أسعار صرف عملة مملكة السعودية، طبقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

شهد سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 8.00 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

قدر سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

طرح سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في بنك سايب

بلغ سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 8.09 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

عرض سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري إلى 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

قدر سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك كريدى أجريكول

سجل سعر

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

في بنك كريدى أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

طرح سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 8.02 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.