سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 28-11-2023 مقابل الجنيه في بداية تعاملات البنوك

سجل سعر اليوم الثلاثاء 28-11-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية، استقرار الشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووفقًا للتحديث الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» عبر موقعه الرسمي وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار عملة مملكة السعودية، في التقرير اليومي التالي، من خلال شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والإسلامية والأجنبية والعربية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

شهد سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في ميد بنك

وصل سعر الريال السعودي في ميد بنك، أمام الجنيه المصري إلى 7.97 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حقق سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

قدر سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في البنك الأهلي المصري

طرح سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

عرض سعر في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.