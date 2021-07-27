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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27-7-2021 في البنوك المصرية

المصرف المتحد يقدم أدنى مستوى للريال
‫محمود الصباغ‬‎ 11:21 ص, الثلاثاء, 27 يوليو 21 11:21 ص, الثلاثاء, 27 يوليو 21

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يواصل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، طريق الحفاظ على مستواه أمام الجنيه المصري، لليوم الثالث، داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليستقر متوسط السعر عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، نتيجة تعطيل العمل بالقطاع المصرفي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هــ.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

كما استقر سعر صرف الريال السعودي أمام تظيره الدولار الأمريكي عند مستوى 0.27 دولار في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

كما استقر سعر صرف الريال أمام البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أمام الجنيه المصري جاء سعر صرف الريال أمام الجنيه داخل فروع شركة مصر للصرافة 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر-الريال-السعودي

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

بلغ سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري على نفس مستويات أمس عند عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم.

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سعر الريال السعودي في بنك عوده

واظهر تقرير المال وصول سعر صرف الريال داخل بنك عوده مقابل الجنيه، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي، وعند 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

جاءت أسعار شراء وبيع صرف الريال داخل HSBC أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

من ناحية اخرى جاء سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري داخل المصرف المتحد في عرض أقل سعر للريال السعودي امام الجنيه المصري في السوق المصرية عند 4.03 جنيه للشراء.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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