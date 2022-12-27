سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27-12-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

حقق سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27-12-2022 استقرارا لسعري الشراء والبيع، مقابل الجنيه، في نهاية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووفقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزي المصري» الأخير وصل إلى 6.56 جنيه للشراء، و 6.58 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة السعودية، حسب شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

عرض سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بــ 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في مصرف أبو ظبى الإسلامي

شهد سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبى الإسلامي، أمام الجنيه المصري 6.57 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري إلى 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري سجل 6.51 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في ميد بنك

و سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري قدر بــ 6.36 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

طرح سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بــ 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري 6.56 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري عرض بــ 6.54 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول، أمام الجنيه المصري شهد 6.52 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك الاستثمار العربي

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري وصل إلى 6.55 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري 6.50 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبى التجاري

قدر سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبى التجاري، مقابل الجنيه المصري بــ 6.41 جنيه للشراء، و6.58 للبيع.