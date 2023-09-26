سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26-9-2023 مقابل الجنيه ببداية تعاملات البنوك

حافظ سعر اليوم الثلاثاء 26-9-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية على استقرار الشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة السعودية، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الألي للبنوك المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

سعر في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.