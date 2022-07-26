سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26 -7 -2022

حافظ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022، في مقابل الجنيه المصري على معدلاته بالبنوك الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية في بداية معاملات اليوم، وبلغ سعر الريال 5.02 للشراء و5.04 للبيع، بحسب البنك المركزي المصري، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بسعر الريال السعودي اليوم في عدد من البنوك العاملة في مصر، حسب شاشات التداول اللحظية بها.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات التداول اللحظية أن سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 5.06 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان

أظهرت شاشات التداول اللحظية في بنك التعمير والإسكان وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 4.95 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB»

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه، 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الإفريقي

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي، 4.90 للشراء، و5.06 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، إلى سعر 5.04 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري «QNB»

وفي البنك الأهلي القطري وصل سعر الريال السعودي إلى 4.98 للشراء، و5.04 للبيع سعر الريال السعودي.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس، سعر 5.02 للشراء، و5.05 للبيع.

سعر الريال السعودي في إيجي بنك EGBANK

أظهرت مؤشرات التداول عن سعر الريال السعودي في إيجي بنك وصوله إلى سعر 5.01 للشراء، و5.05 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

بلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة، سعر 4.90 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر إلى، 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK

وصل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، إلى 4.89 للشراء، و5.04 للبيع.