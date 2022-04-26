سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26-4-2022 في البنوك المصرية

أظهرت التعاملات على شاشات التداولات اللحظية بعد 4 أيام أجازة رسمية شهدها القطاع المصرفي، استقرار سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 بعدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.890 جنيه للشراء، و4.916 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري.

وقرر مجلس الوزراء، أن يكون يوم الأحد والاثنين إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد شم النسيم، و عيد تحرير سيناء.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وحافظ سعر صرف الريال السعودي على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

كما بينت شاشات التداول اللحظية حفاظ سعر شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وبلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد 4.73 جنيه للشراء، و4.921 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

كما أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعري الشراء والبيع للريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، إلى 4.76 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وفي بداية التعاملات الصباحية استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق عند 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع .

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وحافظ سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره المصري الجنيه المصري 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع في بداية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وجاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.