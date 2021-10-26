سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26-10-2021 في البنوك المصرية

يأتي الاهتمام بسعر الريال الآن بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن تخفيف الإجراءات الاحترازية المصاحبة لفيروس كورونا

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 في بداية التعاملات بفروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ليسجل المتوسط عند 4.175 جنيه للشراء، و4.201 للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعلى نفس المستويات وصل سعر الريال السعودي إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، بأكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

كما استقر سعر الريال السعودي أمام الدولار في بداية التداولات الصباحية عند مستوى 0.27 دولار.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وجاء سعر شراء وبيع الريال السعودي داخل شبكة فروع بنك” HSBC” أمام نظيره المحلي الجنيه، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بشبكة فروع مصر للصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بالبنك الأهلي المصري إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

يقدم بنك المصرف المتحد السعر الأقل للعملة السعودية أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وعلى صعيد سعر شراء الريال أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم وصل إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

ويأتي الاهتمام بسعر الريال الآن، بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن تخفيف الإجراءات الاحترازية المصاحبة لفيروس كورونا (كوفيد 19)، بالإضافة إلى عودة الصلاة بالحرم المكي دون تباعد اجتماعي وبالسعة الكاملة للمسجد الحرام.

كما أزيلت علامات على أرض المسجد الحرام، كانت موجودة لمساعدة المصلين على الحفاظ على التباعد الاجتماعي. وسُمح للمصلين بالصلاة جنبا إلى جنب، كما اعتادوا من قبل.

ويتصاعد الاهتمام بسعر العملات مع عودة حركة العمرة للملكة العربية السعودية، بعدما أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عن البدء في استقبال المعتمرين من خارج البلاد، بدءا من يوم الأحد المقبل.