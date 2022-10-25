سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 25-10-2022 مقابل الجنيه في البنوك

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 25-10-2022، استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات اليومية بالبنوك في مصر، ووصل متوسط أسعار الصرف بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، 5.22 جنيه للشراء، و5.24 للبيع، وتقدم «جريدة المال» في هذا التقرير التفصيلي اليومي، أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية العاملة في مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

قدّر بنك مصر، سعر الريال السعودي أمام الجنيه، بـ 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، إلى 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما سعر الريال السعودي في مصر أبوظبي الإسلامي، حقق مستوى صرف عند: 5.23 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

وفي بنك التعمير والإسكان، وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري إلى 5.16 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك العربي الإفريقي الدولي

وحقق سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي، 5.09 جنيه للشراء، و 5.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وقدّر سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، بـ 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك البركة

وعرض بنك البركة، سعر الريال السعودي أمام الجينه المصري بـ 5.10 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في الكويت الوطني، 5.08 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه إلى 5.06 جنيه للشراء، و 5.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وقدّر بنك قناة السويس، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 5.20 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.