سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 25-10-2022 في نهاية التعاملات

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 25-10-2022 بمقدار قرش واحد فقط في عدد من البنوك، وفي البنك المركزي المصري ظل متوسط أسعار صرف العملة السعودية عند مستوى صرف 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع، وفق التقرير الصادر عن البنك، وتستعرض «جريدة المال» في تقريرها التفصيلي اليومي، أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبوظبي التجاري

قدّر بنك أبوظبي التجاري، سعر الريال السعودي بـ5.10 جنيه للشراء، و5.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر الريال السعودي 5.22 جنيه للشراء، و5.25 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

ذكر مصرف أبوظبي الإسلامي، أن سعر الريال السعودي سجل 5.24 جنيه للشراء، و5.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك العربي الافريقي الدولي

قدّر البنك العربي الافريقي الدولي، سعر الريال السعودي بـ 5.10 جنيه للشراء، و5.26 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في المصرف المتحد

في المصرف المتحد، حقق سعر الريال السعودي اليوم 5.07 جنيه للشراء، و5.26 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي 5.21 جنيه للشراء، و5.24 للبيع، وذلك في البنك الأهلي المصري.

سعر العملة السعودية في بنك قناة السويس

قدّر بنك قناة السويس، سعر الريال السعودي بـ 5.20 جنيه للشراء، و5.25 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

أظهر موقع البنك الأهلي القطري، تسجيل سعر الريال السعودي 5.19 جنيه للشراء، و5.25 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك كريدي أجريكول

قدّر بنك كريدي أجريكول، سعر الريال السعودي بـ 5.20 جنيه للشراء، و5.26 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك بلوم مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر، 5.22 جنيه للشراء، و5.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

قال موقع بنك الكويت الوطني، إن سعر الريال السعودي سجل 5.09 جنيه للشراء، و5.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، بلغ 5.21 جنيه للشراء، و5.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

قدّر البنك المصري الخليجي، سعر الريال السعودي بـ 5.23 جنيه للشراء، و5.25 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

حقق سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان، 5.16 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، 5.21 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.