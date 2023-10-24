سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر اليوم الثلاثاء 24-10-2023، أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في السوق المحلية، ليصل متوسط سعر صرف وحدة النقد السعودية إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بمنصته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، لتعرض البوابة الإلكترونية لجريدة المال سعري شراء وبيع العملة السعودية بفوروع البنوك المحلية والأجنبية والإسلامية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ليأتي مستوياته عند:

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر اليوم أمام الجنيه ببنك التنمية الصناعية عند 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

حافظ سعر الريال السعودي على مستواه أمام الجنيه المصري بببنك المصرف المتحد عند 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي عند 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي أمام عملة مصر المحلية بفروع البنك الأهلي المصري إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الريال السعودي بشاشات التداولات اللحظية بفروع بنك التعمير والإسكان أمام الجنيه المصري 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر أمام عملة مصر المحلية بفروع بنك مصر عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر وحدة النقد السعودية في بنك SAIB

جاء سعر الريال السعودي أمام فروع بنك SAIB أمام العملة المحلية لمصر عند مستويات 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك القاهرة

جاء سعر الريال السعودي أمام نظيه المصري بمواقع في بنك القاهرة الإلكتروني عند مستويات 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري في بداية التعاملات الصباحبة ببنك المصرف العربي الدولي 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري ببنك الإسكندرية إلى 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، مقابل العملة المصرية.