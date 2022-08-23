سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-8-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-8-2022 في نهاية التعاملات البنكية، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر العملة داخل البنك المركزي المصري عند مستوى: 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» في تقرير تفصيلي أسعار صرف العملة السعودية، بفروع البنوك المصرية الحكومية والخاصّة، وفروع البنوك الإسلامية والتجارية الأجنبية العاملة بالسوق المصرفية المصرية وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري؛ استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وفي بنك مصر؛ حافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري على مستوى: 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك العربي الأفريقي الدولي

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه 4.96 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه: إلى 5.10 جنيه للشراء، و5.11 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي حافظ سعر صرف الريال السعودي على مستوى: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي مصر

وفي البنك الأهلي الكويتي مصر بلغ سعر العملة السعودية: 5.10 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية سجل سعر صرف العملة السعودية: 5.03 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه: إلى 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني حقق سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه: 4.95 جنيه للشراء، و 5.10 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس؛ سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه: 5.06 جنيه للشراء، و 5.11 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي؛ سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه: 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 للبيع.

سعر العملة السعودية في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد؛ بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه، 4.93 جنيه للشراء، و5.12 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر؛ وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري: 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 للبيع.