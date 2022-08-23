استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-8-2022 في بداية التعاملات البنكية الصباحية داخل البنوك المصرية الحكومية والخاصّة، وفروع البنوك الإسلامية والتجارية الأجنبية العاملة بالسوق المصرفي المصري، وسجل متوسط سعر العملة السعودية وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» أسعار صرف العملة في فروع البنوك وفقًا لشاشات التداول اللحظية.

سعر الريال السعودي اليوم بالبنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي؛ وصل بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مستوى: 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك العربي الإفريقي

وفي البنك العربي الإفريقي؛ وصل سعر عملة السعودية: 4.95 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري؛ سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وفي بنك مصر؛ بلغ سعر العملة السعودية مستوى: 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري؛ استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستوى: 5.04 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس؛ سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري: 5.06 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد؛ وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 4.92 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي؛ حقق سعر الريال السعودي مقابل لجنيه المصري: 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي؛ وصل سعر العملة السعودية 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة السعودية في البنك الأهلي الكويتي- مصر

والبنك الأهلي الكويتي مصر؛ سجل سعر صرف الريال السعودي: 5.09 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية؛ بلغ سعر صرف الريال السعودي مستوى: 5.03 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي؛ وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري: 5.09 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.