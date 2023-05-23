سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-5-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات

عرضت شاشات التداول اللحظي بفروع البنوك المختلفة سعر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

اليوم الثلاثاء 23-5-2023 ، والتي شهدت استقراراً مقابل الجنيه المصري، ببداية عمليات التداول بالمصارف المحلية والأجنبية بمصر، وسجلت عملة المملكة العربية السعودية متوسط سعر صرف وفقاً لما ورد بموقع البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع، ويستعرض موقع جريدة «المال» سعري الشراء والبيع للعملة السعودية بناء على أخر تحديث للمواقع الألكترونية للبنوك.

توقف سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك التجاري الدولى

وطبقا لموقع البنك التجاري الدولي فقد بلغ سعر الريال السعودى : 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

و سجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

ونشر الموقع الألكتروني لبنك مصر سعر الريال السعودي بقيمة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وطُرح سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري بقيمة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

ونشر موقع البنك المصري الخليجي على شبكة الانترنت سعر الريال السعودي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الكويت الوطني

وجاء سعرالريال السعودي في بنك الكويت الوطني بقيمة: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي التجاري

وقُدر سعر

سعر الريال السعودي

سعر عملة المملكة العربية السعودية في المصرف العربي الدولي

في مصرف أبو ظبي التجاري بقيمة: عند 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي بموقع المصرف العربي الدولي على شبكة الانترنت إلى: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي اجريكول مصر

حافظ سعر

في بنك كريدي اجريكول مصر اليوم على قيمته : 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.