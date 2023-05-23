سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-5-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات

عرضت شاشات التداول اللحظي بفروع البنوك المختلفة سعر
سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس
توقف سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي فى البنك التجاري الدولى
وطبقا لموقع البنك التجاري الدولي فقد بلغ سعر الريال السعودى : 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي
و سجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك مصر
ونشر الموقع الألكتروني لبنك مصر سعر الريال السعودي بقيمة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
وطُرح سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري بقيمة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
ونشر موقع البنك المصري الخليجي على شبكة الانترنت سعر الريال السعودي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك الكويت الوطني
وجاء سعرالريال السعودي في بنك الكويت الوطني بقيمة: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي التجاري
وقُدر سعر
سعر عملة المملكة العربية السعودية في المصرف العربي الدولي
بلغ سعر الريال السعودي بموقع المصرف العربي الدولي على شبكة الانترنت إلى: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك كريدي اجريكول مصر
حافظ سعر