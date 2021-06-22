سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-6-2021 في البنوك المصرية

واصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، استقراره بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، 22-6-2021، عند متوسط سعري 4.16 جنيه للشراء و4.19 للبيع، داخل شبكة البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، وذلك وفقاً للمعلن من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي اليوم فيما يخص سعر الريال السعودي، كما تستعرض منصة المال الإلكترونية سعر الريال السعودي اليوم لقرائها في عدد من البنوك الرئيسية، كالآتي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقر سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، عند 0.27 دولار، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما ظل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 للبيع، بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وكذلك، أنهى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، تعاملات اليوم بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي، عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

وعلى صعيد سوق الصرافة المحلية، ظل سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 للبيع، بفروع الشركة المصرية للصرافة، بنهاية التعاملات. ريالات-سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

فيما أنهى سعر الريال مقابل الجنيه تعاملاته اليوم، الثلاثاء، داخل شبكة فروع البنوك التجارية الخاصة وبنوك المعاملات الاسلامية، كالآتي:

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 للبيع، بفروع المصرف العربي الدولي، مساء اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

فيما أنهى سعر الريال مقابل الجنيه، تعاملاته اليوم بفروع بنك كريدي أجريكول، عند 4.11 جنيه للشراء و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي

وعند 4.05 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بفروع البنك العقاري المصري العربي، بختام التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر إيران للتنمية

أما فيما يخص سعر الريال مقابل الجنيه بفروع بنك مصر إيران للتنمية، فتعرض شاشات التداول اللحظي، 4.04 جنيه للشراء و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الاسلامي

فيما شهد سعر عملة المملكة السعودية مقابل الجنيه المصري، 4.15 جنيه للشراء و4.19 للبيع، بفروع بنك فيصل الإسلامي.