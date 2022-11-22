سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-11-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، قرشا واحدا في الشراء والبيع، ووصل إلى 6.50 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع، طبقا لتقرير لمتوسط أسعار الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير أسعار عملة دولة السعودية، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية، للبنوك المصرية والعربية والأجنية والإسلامية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلى المصرى

سجل سعر الريال السعودي في البنك الاهلى المصرى، مقابل الجنيه المصري 6.50 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الاهلى الكويتى

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصرى 6.50 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك الأهلى القطرى

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى، مقابل الجنيه المصري 6.45 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول أمام الجنيه المصرى إلى 6.47 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

قدر سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية ، مقابل الجنيه المصري بــ 6.49 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصرى 6.45 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى 6.50 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في ميد بنك

بلغ سعر الريال السعودي في ميد بنك ، أمام الجنيه المصرى 6.32 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبى التجارى

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصرى 6.36 جنيه للشراء، و6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامى، أمام الجنيه المصري إلى 6.52 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجارى الدولى

قدر سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصرى بــ 6.50 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك المصرى الخليجى

شهد سعر الريال السعودي في البنك المصرى الخليجي أمام الجنيه المصرى 6.50 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربى

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربى، مقابل الجنيه المصرى 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.