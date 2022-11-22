استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-11-2022 في بداية التعاملات اليومية البنكية، مواصلًا حالة الثبات التي سيطرت عليه طوال الأيام الماضية، إذ لم يتحرك سوى قرش واحد إلى قرشين طوال أكثر من 10 أيام، وفي البنك المركزي المصري ارتفع حتى مساء الإثنين متوسط سعر الصرف بمقدار قرش واحد في سعر البيع فقط، مسجلًا 6.50 جنيه للشراء، 6.53 للبيع، وتستعرض جريدة المال أسعار صرف العملات أمام العملة المصرية في عدد من البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 6.48 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.50 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.49 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 6.45 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 6.30 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 6.45 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي: 6.52 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 6.49 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 6.50 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.52 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: 6.34 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.50 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.