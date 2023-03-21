سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21-3-2023 مقابل الجنيه بالتعاملات الصباحية

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

اليوم الثلاثاء 21-3-2023، مقابل الجنيه، في بداية التعاملات الصباحية، وبلغ متوسط سعر صرف عملة السعودية 8.20 جنيه للشراء، و8.23 للبيع، وفقاً لما ورد بالتقرير اليومي الصادر عن البنك المركزي المصري على الموقع الإلكتروني له بمتوسطات صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه، واستناداً على جولة بين شاشات التداول اللحظي الموجودة بفروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية ومواقع البنوك الإلكترونية.

جاء سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه، 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي اجريكول

وصل سعر الريال السعودي في بنك كريدي اجريكول، مقابل الجنيه، لـ 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه، 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق، مقابل الجنيه، 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

شهد سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه، 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

قُدر سعر الريال السعودي في بنك البركة، مقابل الجنيه، بقيمة 8.02 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

طُرح سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه، 8.19 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس

جاء سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه، بقيمة 8.17 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك سايب

ثبت سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه، عند 8.09 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وصل سعر الريال السعودي في ميد بنك ، مقابل الجنيه، الى 7.97 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

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اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه، 8.02 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.