سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21-3-2023 مقابل الجنيه بالتعاملات الصباحية

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
جاء سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه، 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك كريدي اجريكول
وصل سعر الريال السعودي في بنك كريدي اجريكول، مقابل الجنيه، لـ 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في البنك الأهلى المصرى
بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه، 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
سعر صرف العملة السعودية في بنك المشرق
سجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق، مقابل الجنيه، 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان
شهد سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه، 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة
قُدر سعر الريال السعودي في بنك البركة، مقابل الجنيه، بقيمة 8.02 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
طُرح سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه، 8.19 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس
جاء سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه، بقيمة 8.17 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك سايب
ثبت سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه، عند 8.09 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في ميد بنك
وصل سعر الريال السعودي في ميد بنك ، مقابل الجنيه، الى 7.97 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري
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