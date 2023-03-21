سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21-3-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري

اليوم الثلاثاء 21-3-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية، استقرارا للشراء والبيع، بالبنوك العمالة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 8.20 جنيه للشراء، و 8.23 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار صرف عملة السعودية، بحسب المواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك المختلفة.

شهد سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في البنك الأهلي المصري

طرح سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

عرض سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 8.00 جنيهات للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

قدر سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري إلى 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

شهد سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

طرح سعر

سعر عملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بـ 8.11 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

عرض سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري بـ 7.97 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.