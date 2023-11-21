سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21-11-2023 مقابل الجنيه ببداية تعاملات البنوك

حافظ سعر اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في مقابل الجنيه المصري على استقرار الشراء والبيع، في مستهل التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وطبقا لأخر تحديث على الموقع الرسمية لـ «البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة السعودية، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الأجنبية والمصرية والإسلامية والعربية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك

حقق سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك سايب

سجل سعر الريال السعودي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

طرح سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري إلى 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

شهد سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

قدر سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

عرض سعر في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.