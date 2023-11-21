سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21-11-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات البنوك

شهد سعر اليوم الثلاثاء 21-11-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات البنكية استقرارا للشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وبحسب آخر تحديث على موقع «البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، ويقدم موقع «المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة المملكة السعودية، وفقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك الأجنبية والمصرية والعربية والإسلامية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

طرح سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري إلى 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك الإسكندرية

عرض سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

شهد سعر في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

قدر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.