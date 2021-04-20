سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20-4-2021 في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي مقابل نظيره الجنيه المصري، بمستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء، 20-4-2021، داخل عدد من البنوك وشركات الصرافة المحلية، 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب متوسط أسعار السوق المعلنة، مساء أمس، من البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي مقارنة بالعملة المحلية، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بمستهل التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما أظهرت شاشات التداول بفروع بنك مصر، ثاني أكبر مصرف حكومي، وصول سعر الريال السعودي مقارنة بنظيره المحلي، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، صباح اليوم، الثلاثاء.

سعر الريال السعودي في بنك التجاري الدولي

وفيما يخص سعر الريال السعودي مقارنة بالعملة المحلية، بينت شاشات التداول الصباحية داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول، تسجيل 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، 4.11 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي. ريال سعودى

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

شهد سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري في بنك أبو ظبي التجاري، عند 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بالتداولات الصباحية.

سعر الريال السعودي في بنك مصر إيران للتنمية

ويتداول سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، داخل فروع بنك مصر إيران للتنمية، عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

فيما يعرض سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع بنك البركة، عند مستوى سعري 4.07 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، محققًا بذلك أعلى سعر للريال داخل السوق المحلية، على مستوى البيع.

أعلى سعر للريال السعودي

تميزت 7 بنوك محلية بأعلى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه، على مستوى الشراء، داخل السوق المصرية، عند 4.17 جنيه، بمستهل تداولات اليوم؛ داخل فروع بنوك المصرف العربي الدولي وبلوم وعودة والمشرق والأهلي المتحد وQNB وHSBC.

أدنى سعر للريال السعودي

استحوذ المصرف المتحد على أعلى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه، على مستوى الشراء، داخل السوق المحلية، عند 4.03 جنيه، بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

استهل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بسوق الصرافة المحلية، تعاملاته الصباحية اليوم، عند 4.15 و4.18 للشراء والبيع، على التوالي، وفقاً للأسعار المعلنة من الشركة المصرية للصرافة.