سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20-12-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

تباين سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20-12-2022 بين الارتفاع قرش واحد للشراء فقط أو معه البيع والاستقرار، مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية، بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية، ووفقا لتقرير متوسط سعر الصرف الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» وصل إلى 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة السعودية، بحسب شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري

طرح سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري بــ 6.51 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري وصل إلى 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

و سعر الريال السعودي اليوم في البنك الاهلي المصري، أمام الجنيه المصري بلغ 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربي

قدر سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري بــ 6.55 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك كريدي أجريكول

حقق سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول، أمام الجنيه المصري 6.52 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الاهلي الكويتي

وسعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري عرض بــ 6.56 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

أما سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري شهد 6.50 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

و سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري طرح بـ 6.54 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سجل سعر الريال السعودي في ميد بنك، أمام الجنيه المصري 6.37 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك أبو ظبى التجاري

وصل سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبى التجاري، مقابل الجنيه المصري إلى 6.41 جنيه للشراء، و6.58 للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبو ظبى الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبى الإسلامي، أمام الجنيه المصري 6.57 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

و قدر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بــ 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.