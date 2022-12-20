سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20-12-2022 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20-12-2022، في مستهل عمليات التداول على العملات الأجنبية والعربية، 6.56 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» كل ما يهم القارئ ولذلك نستعرض إليكم في هذا التقرير أسعار صرف عملة السعودية بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي، 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، 6.50 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، إلى 6.56 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الاستثمار العربي

وطرح بنك الاستثمار العربي، سعر الريال السعودي بـ 6.55 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه، 6.52 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وعرض المصرف المتحد، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بـ 6.35 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه بـ 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر، إلى 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، 6.39 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك البركة

وسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة، 6.40 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وفي بنك سايب، بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه، 6.46 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك أبوظبي التجاري

أما سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري، حقق مقابل الجنيه، 6.41 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك المشرق

وصل سعر الريال السعودي في بنك المشرق، إلى 6.51 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.