سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2-8-2022 في نهاية التعاملات

تباين سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022 في نهاية التعاملات، ووصل إلى 5.05 جنيه للشراء، و5.07 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقرير من البنك المركزي المصري، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بأسعار العملات وسعر عملة المملكة العربية السعودية، بحسب البنوك المصرية الحكومية والخاصة والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، وما توضحه شاشات التداول اللحظية في البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك مصر، إلى 5.05 جنيه للشراء، و5.07 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، 5.05 جنيه للشراء، و 5.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 5.05 جنيه للشراء، و 5.07 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

حقق سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 5.03 جنيه للشراء، و 5.07 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

هبط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري، إلى 5.01 جنيه للشراء، و 5.07 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري إلى 5.06 جنيه للشراء، و 5.07 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس، بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 5.02 جنيه للشراء، و 5.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 5.04 جنيه للشراء، و 5.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي سعر 4.92 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.