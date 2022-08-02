سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2-8-2022 في بداية تعاملات البنوك المصرية

استقر متوسط سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2-8-2022 في بداية التعاملات الصباحية عند مستوى 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري لليوم الثاني على التوالي، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي بيانًا تفصيليًّا لأسعار العملات وسعر عملة المملكة العربية السعودية حيث جاءت في أغلب البنوك عند مستوى متوسط البنك المركزي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري: 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

وبيّنت شاشات التداول في بنك مصر وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في أحد أكبر البنوك المصرية الخاصّة البنك التجاري الدولي: 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري QNB

واستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري QNB عند مستوى 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري: 5.01 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي الإسلامي

وبحسب الموقع الرسمي لبنك أبو ظبي الإسلامي، فإنَّ سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري قد وصل عند مستوى 5.04 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة السعودية في البنك العربي الإفريقي

ووصل سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي إلى مستوى 4.90 جنيه للشراء، و 5.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى 5.00 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي EGBANK

بينما سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصري في “EGBANK” وصل إلى 5.01 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.