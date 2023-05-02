سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2-5-2023 بمستهل التعاملات مقابل الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبوظبي التجاري

اليوم الثلاثاء 2-5-2023، في مستهل التعاملات اليومية الصباحية في البنوك العاملة في مصر مستوى صرف عند: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، وشهد العملة السعودية استقرارًا خلال الفترة الماضية، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا يوميًّا تفصيليًّا عن أسعار عملة المملكة العربية السعودية في البنوك الحكومية والخاصة.

بلغ سعر

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

اليوم أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

وحقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وفي بنك البركة، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستوى صرف عند: 8.04 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك مصر

أما سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، حقق مستوى صرف عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وعرض بنك الإسكندرية، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك القاهرة

وطرح بنك القاهرة، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في ميد بنك، 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك سايب، 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وحقق سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك المشرق، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.