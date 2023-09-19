سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19-9-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19-9-2023، على استقراره مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ووصل متوسط سعر عملة السعودية بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

ويستعرض موقع جريدة المال تقريرًا تصفيليًا يوميًا لأسعار صرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية الإسلامية وفقًا لشاشات التداول اللحظية وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي

طرح المصرف العربي الدولي، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وحقق سعر الريال السعودي في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي إلى 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف المتحد

أما سعر في المصرف المتحد، حقق مستوى صرف عند: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

واستقر سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك بلوم مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر إلى 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك، 7.97 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.