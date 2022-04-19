أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” خدمة لقرائها، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.890 جنيه للشراء، و4.916 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وبينت أحدث المؤشرات استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وبحسب آخر تحديث لأسعار العملات العربية على شاشات التداول.. استقر سعر شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

ووصل سعر صرف الريال السعودي في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد 4.73 جنيه للشراء، و4.921 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، عند 4.76 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وجاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق عند 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري إلى 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.