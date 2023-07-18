سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 18-7-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك

استقر سعر اليوم الثلاثاء 18-7-2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وأظهر آخر تقرير صادر من البنك المركزي عن متوسط أسعار العملات وصول عملة المملكة العربية السعودية إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وتنشر بوابة جريدة المال في التقرير التالي أسعار الصرف في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية بحسب عد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في ميد بنك

وعرض ميد بنك، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة إلى 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وطرح بنك قطر الوطني الأهلي، سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، سجل سعر مستوى صرف عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

أما سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، حقق مستوى صرف عند: 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وبلغ سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وحقق سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

وشهد سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، مستوى صرف عند: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي إلى 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.