سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 18-10-2022 في بداية تعاملات البنوك

وصل سعر الريال السعودي اليوم إلى مستوى صرف مستقر نسبيًّا: 5.22 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع، في بداية تعاملات الثلاثاء 18-10-2022 البنكية وذلك داخل البنك المركزي المصري، ولم يتحرك سعر صرف عملة السعودية منذ بدء تعاملات الأسبوع الجاري، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة السعودية وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر عند مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

شهد سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري مستوى صرف: 5.18 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي مصر

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي مصر مستوى صرف: 5.23 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري مستوى صرف: 5.10 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك سايب

بلغ سعر الريال السعودي في بنك سايب مستوى صرف: 5.14 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في ميد بنك

حقق سعر الريال السعودي في ميد بنك مستوى صرف: 5.07 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية مستوى صرف: 5.17 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس مستوى صرف: 5.20 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

حقق سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي مستوى صرف: 5.09 جنيه للشراء، 5.26 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

جاء سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى صرف: 5.23 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر عند مستوى صرف: 5.19 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.