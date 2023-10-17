سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 17-10-2023 ببداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية استقرار شراء وبيع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 17-10-2023، أمام عملة مصر المحلية في بداية التعاملات بالقطاع المصرفي المصري، لتسجل عملة السعودية كمتوسط سعر في مصر 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع ، بحسب التحديث الأخير للبنك المركزي المصري بصفحته المختصة بنشر أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، لتعرض المنصة الإلكترونية للمال في تقرير التالي التحديثات الأخيرة لعملة المملكة العربية السعودية داخل فروع البنوك الحكومية والخاصة والتي وصلت في البنوك إلى:

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

عرض بنك القاهرة سعر الريال السعودي اليوم في بداية التعاملات أمام الجنيه عند مستوي 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قطر الوطني الأهلي

جاء سعر الريال السعودي في بداية التعاملات داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي إلى 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي بموقع بنك المصرف المتحد أمام العملة المحلية في مصر بـ 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك البركة

عرضت شاشات التداولات اللحظية بفروع بنك البركة سعر الريال السعودي ببداية التعاملات عند 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

في أكبر بنوك القطاع الحكومي سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

فيما يخص أكبر بنوك القطاع الخاص عرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي بمصرف أبو ظبي الإسلامي ببداية التعاملات 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة المملكة السعودية في بنك مصر

في بداية التعاملات جاء سعر الريال السعودي أمام نظيره المصري بفروع بنك مصر عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

جاء سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية في مصر بفروع إيجي بنك عند 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بداية التعاملات المصرفية داخل بنك الإسكندرية إلى مستوى 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.