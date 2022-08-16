سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16-8-2022 مقابل الجنيه بالبنوك

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16-8-2022، في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك داخل مصر 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، ويقّدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم بالبنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي بحسب شاشات التداول مقابل الجنيه المصري، إلى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بينت شاشات التداول ببنك مصر وفقًا شاشات التداول اللحظية، وصول سعر الريال السعودي، إلى 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه وفقًا لشاشات التداول اللحظية، 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر عملة السعودية في البنك العربي الإفريقي

وأظهرت شاشات التداول بفروع البنك العربي الإفريقي، تسجيل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 4.95 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بحسب شاشات التداول بالبنك الأهلي القطري إلى 5.04 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الريال السعودي وفقًا لشاشات التداول أمام الجنيه المصري، 5.06 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 4.92 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي مقابل لجنيه المصري وفقًا لشاشات التداول بالبنك المصري الخليجي، 5.06 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، إلى 5.09 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.