سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16-8-2022 في بداية التعاملات

حقق سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16-8-2022 استقرارًا نسبيًّا في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك الحكومية والأجنبية والخاصّة العاملة بالسوق المصرفي المصري، وبحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط العملات الأجنبية والعربية فإنَّ سعر العملة السعودية استقر عند مستوى: 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، ويرصد موقع «جريدة المال» سعر صرف عملة المملكة السعودية وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع البنكية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري وفقًا لشاشات التداول اللحظية عند مستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر مستوى 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول اللحظية بالفروع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

وبحسب شاشات التداول في البنك التجاري الدولي؛ وصل سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، إلى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى

سعر عملة المملكة العربية السعودية في المصرف المتحد

ووصل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 4.92 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي استقرارًا أمام الجنيه المصري وفقًا لشاشات التداول عند مستوى: 5.06 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم مصرف أبوظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، إلى 5.09 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، 5.06 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، سجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري، سعر 5.04 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الإفريقي، أمام الجنيه المصري 4.95 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.