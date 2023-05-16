سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16-5-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات البنكية

شهد سعر
سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم
حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة
سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
شهد سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر عملة مملكة السعودية في بنك البركة
قدر سعر الريال السعودي في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري بـ 8.04 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري
طرح سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية
عرض سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
حقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي
بلغ سعر
سعر عملة مملكة السعودية في بنك سايب
سجل سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري
شهد سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.