سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16-5-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات البنكية

شهد سعر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

اليوم الثلاثاء 16-5-2023 مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات بالبنوك المصرية والإسلامية والعربية والأجنبية المختلفة، استقرار لسعري الشراء والبيع، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة السعودية وفقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

شهد سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة مملكة السعودية في بنك البركة

قدر سعر الريال السعودي في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري بـ 8.04 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

طرح سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

عرض سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر

سعر عملة مملكة السعودية في بنك سايب

في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

شهد سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.