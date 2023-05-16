سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16-5-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

اليوم الثلاثاء 16-5-2023 استقرارا بختام التعاملات المسائية بالبنوك، وبلغ متوسط 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع، وفقاً للبيان الأخير الصادر عن المركزي بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، وذلك قبل عقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها يوم الخميس القادم لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ويعرض موقع جريدة «المال» لأسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية المعروضة بشاشات التداول اللحظى بالبنوك.

سعر الريال السعودى اليوم في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه ، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في ميد بنك

سعر الريال السعودى في ميد بنك، مقابل الجنيه، 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس، مقابل الجنيه ، 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه،8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك القاهرة

سعر

سعر الريال السعودى في بنك مصر

في بنك القاهرة، مقابل الجنيه، 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر، مقابل الجنيه ، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الأهلي الوطني

سعر الريال السعودى في بنك قطر الأهلي الوطني، مقابل الجنيه، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه ، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الريال السعودى فى بنك كريدي أجريكول مصر، مقابل الجنيه، 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودى في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه، 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر

اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه ، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.