سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16-5-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري
سعر الريال السعودى اليوم في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه ، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى في ميد بنك
سعر الريال السعودى في ميد بنك، مقابل الجنيه، 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك قناة السويس
سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس، مقابل الجنيه ، 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية
سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه،8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك القاهرة
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سعر الريال السعودى في بنك مصر
سعر الريال السعودى فى بنك مصر، مقابل الجنيه ، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قطر الأهلي الوطني
سعر الريال السعودى في بنك قطر الأهلي الوطني، مقابل الجنيه، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه ، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك كريدي أجريكول مصر
سعر الريال السعودى فى بنك كريدي أجريكول مصر، مقابل الجنيه، 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي
سعر الريال السعودى في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه، 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني
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