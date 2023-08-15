سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 15-8-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات في البنوك

مازال سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 15-8-2023، مستقرًا أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية، ليصل إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 وفق متوسط أسعار العملات في تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

وينشر موقع «جريدة المال» في التقرير التالي التفصيلي أسعار صرف عملة المملكة في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وبلغ سعر الريال السعودي في ميد بنك، 7.97 جنيه للشراء، مقابل 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وطرح بنك البركة، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وعرض بنك القاهرة، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وحقق سعر الريال السعودي في بنك سايب، 8.10 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

وقدّر بنك أبو ظبي التجاري، سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، بلغ سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

أما سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، حقق مستوى صرف عند: 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك كريدي أجريكول مصر

وحقق سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر، 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

وصل في بنك الكويت الوطني، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف العربي الدولي

وقدّر المصرف العربي الدولي، سعر مقابل الجنيه المصري بـ 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

وعرض بنك بلوم مصر، سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.