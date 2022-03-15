سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 15-3-2022 في البنوك المصرية

أظهرت التحديثات الأخيرة على أسعار العملات العربية داخل البنوك اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، فى بداية التعاملات، ليسجل مستوى 4.173 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال نيوز” لقرائها، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

على نفس مستويات أمس استقر صرف الريال على شبكة التداول اللحظية مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك بلوم، عند4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري فى بنك المصرف المتحد، على مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وكما استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق، عند 4.18 جنيه للشراء ، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري على مستواه في شبكة فروع بنك المصرف المتحد، مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع طبقًا للتقرير اليومي للمال.